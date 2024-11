Sono 141 i progetti di ammodernamento e messa in sicurezza per oltre 218 milioni di euro che hanno avuto il via libera. Esclusi altri 186 interventi per 180 milioni di euro

«Si è concluso un primo importante passo finalizzato alla messa in sicurezza ed all'adeguamento sismico dei primi 141edifici scolastici della Calabria per un importo complessivo di 218 milioni 320 mila 609 euro. Infatti, è stata approvata - riferisce un comunicato dell'ufficio stampa della Giunta regionale - la graduatoria di merito degli Enti pubblici (Comuni, Province e Città Metropolitana) ammessi (n. 141 interventi per un importo di euro 218.320.609,636) ed esclusi (n. 186 interventi per un importo di euro 179.119.377,65)».

«Il programma Scuole Sicure, che abbiamo posto al centro della nostra azione di Governo - ha detto il presidente della Regione, Mario Oliverio - avanza concretamente con il finanziamento di questi nuovi progetti presentati dagli enti locali. La pubblicazione del nuovo bando effettuata, non a caso, contestualmente alla pubblicazione della graduatoria, consentirà ai Comuni i cui progetti non sono stati ammessi per ragioni di vario ordine, di poter partecipare con progetti rispondenti ai requisiti richiesti. Le risorse finanziarie sono disponibili per far fronte alla realizzazione dell'obiettivo che ci siamo posti, che è quello di realizzare scuole sicure. In tal senso, anche sulla base dell'esperienza di questi mesi, gli enti locali possono interfacciarsi con la struttura preposta nell'ambito del dipartimento 'Lavori Pubblici' al fine di avere chiarimenti tecnici necessari».

«All'interno degli interventi ammessi nella graduatoria di merito - riporta ancora il comunicato - trovano immediata copertura finanziaria 91 interventi, aventi un importo complessivo di circa 117 milioni. I restanti 50 interventi ammessi in graduatoria, aventi un importo complessivo pari a circa 100 milioni, trovano copertura finanziaria con parte delle risorse pari a circa 119 milioni assegnati dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge Finanziaria 2017). Gli interventi esclusi (186 interventi per un importo di euro 179.119.377,65) potranno partecipare all'Avviso pubblico finalizzato alla redazione del Piano Triennale 2018-2020 di interventi in materia di edilizia scolastica, pubblicato il 2 maggio 2018 con scadenza il 3 luglio 2018. Tali interventi verranno finanziati con le restanti risorse stanziate dalla suindicata Legge n. 232/2016 (Legge Finanziaria 2017) circa 19 milioni con le risorse della Legge Finanziaria 2018 circa 105 milioni con le risorse rinvenienti dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge Finanziaria 2003) circa 25 milioni con le risorse Pon 2014/2020 circa 53 milioni per un importo complessivo di circa 202 milioni. Affinché però i progetti di adeguamento degli edifici scolastici, oggetto di prossima valutazione, siano coerenti con le finalità dell'Avviso Pubblico e conformi alle prescrizioni dallo stesso previste, evitando così le inesattezze più volte riscontrate nella documentazione presentata dagli stessi Enti locali, l'Amministrazione regionale ha programmato incontri informativi sull'Avviso Pubblico sopra richiamato».

Secondo la Regione, i lavori saranno avviati nelle prime 173 scuole entro il 2018, a cui si aggiungeranno la messa in sicurezza e l’adeguamento sismico di altre 201 scuole entro il 2019.