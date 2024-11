Si tratta dell'istituto Pascoli-Aldisio. Ordinanza del sindaco Abramo per consentire le operazioni di tracciamento e procedere con la sanificazione

In seguito alla comunicazione di un caso di positività al Covid di uno studente, rilevato tramite tampone molecolare dell'Azienda sanitaria provinciale, il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo ha firmato un'ordinanza che sospende, da oggi all'8 febbraio, l'attività didattica in presenza in una classe della scuola secondaria di primo grado del plesso Pascoli - istituto comprensivo Pascoli-Aldisio.

«La sospensione della didattica in presenza, con contestuale raccomandazione di attivare, ove possibile, la didattica digitale integrata - é detto in una nota dell'ufficio stampa del Comune - è motivata dalla necessità di attendere che vengano completate le operazioni di tracciamento e di consentire all'istituto di procedere con la sanificazione degli spazi scolastici interessati».