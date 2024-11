La manifestazione si terrà domani alle 10 in via Galeno, nei pressi di uno degli istituti comprensivi dello scalo di Rossano

Le famiglie scendono in piazza per contestare la scelta del sindaco Flavio Stasi di chiudere gli istituti comprensivi infanzia-primaria e secondaria di primo grado a causa del dilagare dei contagi. Sono i genitori degli alunni che frequentano la scuola elementare di Monachelle nella centralissima Via Galeno a darsi appuntamento per domani alle 10.30, nell’area prospiciente la scuola.

«Scopo principale della manifestazione- si afferma in una nota- è sottoporre all’attenzione pubblica il fatto che la chiusura delle scuole dell’infanzia, di quelle primarie e delle classi di prima media in città non parrebbe costituire un’azione di contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19. Oltretutto ad essere colpite da tale provvedimento sono proprio le fasce di popolazione più giovani, i soggetti più fragili e con bisogni educativi speciali. Nonostante la complessa situazione attuale, l’obiettivo prioritario di una comunità inclusiva e attenta alle politiche sociali è garantire i diritti fondamentali dei cittadini. Senza dimenticare che i più piccoli, pur con la mascherina sul viso e l’igienizzante in tasca, stavano iniziando a ricucire tra i banchi lo strappo formativo e affettivo causato dal lockdown della scorsa primavera».