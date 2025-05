Anche Il sindaco di Lamezia Terme Paolo Mascaro, a seguito dell'allerta aracione diramata dalla Protezione civile regionale, ha deciso di chiudere tutti gli istituti scolastici ricadenti sul territorio: «Verificato che lo scenario prospettato e le attuali condizioni meteorologiche in stato di peggioramento potrebbero comportare seri pericoli per la incolumità delle persone oltre che determinare disagi alla circolazione stradale ed al transito pedonale, con correlati rischi per l'intera popolazione. Al fine anche di prevenire situazioni di pericolo, anche in considerazione di sicuri disagi per il trasporto pubblico dei pendolari su tutto il territorio si ritiene opportuno disporre la chiusura degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado e degli Asili Nido comunali nel territorio di Lamezia Terme compreso il plesso facente parte dell'Istituto Comprensivo Borrello-Fiorentino temporaneamente allocato in Gizzeria Lido per l'intera giornata del 16 maggio».