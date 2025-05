Confermate le previsioni: nel pomeriggio il maltempo entrerà nel clou. Il bollettino dell’Arpacal consigli prudenza per i settori jonici e interni

Il ciclone mediterraneo si sta spostando lentamente verso est apportando la risalita di forti temporali dal mar Jonio verso il territorio calabrese.

Come anticipato in mattinata, nelle ore pomeridiane inizierà il clou del maltempo che durerà fino alla giornata di domani. Sono attesi dunque fenomeni temporaleschi di forte intensità sulle aree Joniche e interne della Regione accompagnati da qualche chicco di grandine.

In merito a questa tendenza la protezione civile insieme al centro funzionale multirischi Arpacal ha emesso un’allerta arancione per i settori Jonici e interni della Regione. Il bollettino prevede fenomeni temporaleschi persistenti che potranno evolvere in nubifragi accompagnati da intensa attività elettrica.