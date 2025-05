Il ciclone di cui abbiamo parlato da diversi giorni si è ormai formato e sta risalendo verso la Sicilia. Già nelle ore mattutine infatti esso colpirà le coste meridionali della Sicilia apportando temporali di forte intensità e locali nubifragi.

Per quanto riguarda la nostra Regione la mattinata sarà prettamente variabile con nubi via via in aumento e piogge deboli che inizieranno ad interessare le aree meridionali. Successivamente, nel pomeriggio, le precipitazioni diverranno via via più intense raggiungendo tutte le coste Joniche della Regione, le relative aree interne e localmente anche quelle Tirreniche del Reggino e Vibonese: qui le piogge sono previste localmente intense con accumuli abbondanti.

Ricordiamo che sulla Regione è in vigore un’ allerta di livello giallo che prevede temporali localmente di forte intensità accompagnati da intensa attività elettrica. Tuttavia non escludiamo che nel prossimo aggiornamento delle ore 12:00, tale allerta venga aumentata di livello visto l’andamento che avrà il ciclone. Continuate dunque a seguirci.