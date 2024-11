La Regione non può assumere decisioni in contrasto con le scelte del Governo che esclude slittamenti ma i Comuni hanno maggiore possibilità di manovra. Molte amministrazioni stanno decidendo in queste ore. La lista continuamente aggiornata ( ASCOLTA L'AUDIO )

Tra i presidenti di Regione schierati contro la riapertura il 10 gennaio c’è anche il governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, che ha auspicato che il Governo ci ripensi, sottolineando in maniera esplicita che non si sta opponendo ai sindaci che intendano posticipare la riapertura delle scuole nel proprio Comune.

Scuole chiuse Calabria, le ordinanze dei sindaci

Ecco l'elenco (in aggiornamento) delle scuole che rinvieranno l'apertura.

Cosenza

Nella provincia di Cosenza scuole chiuse a Cariati (fino al 22 gennaio), Lago (a tempo indeterminato), Bisignano (fino al 17), Scalea e Santa Maria del Cedro (fino al 15), Cleto (fino al 17), San Giovanni in Fiore (fino al 15), San Marco Argentano (fino al 15), Fagnano, Crosia, Frascineto (fino al 22 gennaio), Acri e Dipignano (fino al 15). A Cassano allo Ionio attività scolastisca in presenza sospesa fino al 29 gennaio, mentre a Caloveto fino a lunedì 24. Chiusura fino al 15 gennaio anche a Fuscaldo, Castrolibero, Orsomarso, Mendicino. Restano aperte, invece, le scuole a Cosenza, Rende, Corigliano Rossano.

Questi Comuni si aggiungono a quelli che hanno deciso prorogare la chiusura già nella giornata di ieri. I primi cittadini del Tirreno cosentino hanno infatti scelto di lavorare in sinergia, in modo da allentare la pressione su tutto il territorio.

Reggio Calabria



Scuole chiuse a Reggio Calabria, Taurianova, Cinquefrondi, Melicucco, Palmi, Condofuri, Gioia Tauro, Oppido Mamertina, Scilla, Bagnara Calabra, Motta San Giovanni, Molochio, Anoia, Fiumara, Montebello Jonico, San Roberto, Sant’Agata del Bianco, Bivongi e Stilo (fino al 15).

Chiusura più prolungata per Monasterace (19 gennaio),Varapodio e Rizziconi (22 gennaio), Palizzi e Melito di Porto Salvo (fino al 23 gennaio); Africo, Agnana, Antonimina, Ardore, Benestare, Bianco, Bivongi, Bovalino, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Camini, Canolo, Caraffa del Bianco, Careri, Casignana, Caulonia, Ciminà, Ferruzzano, Gerace, Gioiosa Ionica, Grotteria, Locri, Mammola, Marina di Gioiosa Ionica, Martone, Palizzi, Pazzano, Placanica, Platì, Portigliola, Riace, Samo, San Luca, Sant’Agata del Bianco, Sant’Ilario dello Jonio, Siderno, Stignano, Stilo (fino al 23 gennaio).

A Reggio Calabria città, sospesa l'attività scolastica in presenza fino al 15 gennaio. Il Sindaco f.f. Brunetti al termine della riunione con la task force Sanità ha firmato l'ordinanza: "Necessario monitorare andamento contagi, se necessario lo stop sarà prolungato"

Nella Locride, invece, si riunirà domani la conferenza dei sindaci: per il momento Locri è quella più decisa a mantenere le scuole aperte, avendo programmato anche uno screening straordinario sul territorio. Gli altri comuni invece decideranno di comune accordo, ma l’orientamento è quello di chiudere le scuole attivando la didattica a distanza. La situazione sanitaria è particolarmente complessa e si tenta di limitare la circolazione dei ragazzi sui mezzi pubblici per raggiungere le scuole e il ritorno dei bimbi nelle scuole dell’infanzia, quelle più a rischio contagio non potendo usare i dispositivi di protezione come le mascherine.

A Roccella, secondo quanto si è appreso, non si chiude perchè nonostante il numero dei contagi, solo 4 sarebbero da ricondurre a studenti che frequentano le scuole. A Monastarace, il sindaco Cesare De Leo, ha fatto sapere che da lunedì le lezioni riprenderanno in ottemperanza alle disposizioni governative. A San Giovanni di Gerace non ci sono scuole, i bambini del posto frequentano le scuole dei paesi vicini. Nonostante questo però il sindaco Giovanni Pittari, dirigente scolastico in pensione, si è detto comunque favorevole a tenerle aperte in ossequio alle disposizioni governative.

I sindaci della Piana: «Scuole chiuse»

Intanto i sindaci della Piana, a margine della riunione del comitato ristretto, hanno unanimemente deciso la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado per una settimana, in attesa di acquisire i necessari dati sull’evoluzione dei contagi. Già nella giornata di ieri, molti comuni del territorio avevano deciso di rinviare la riapertura degli istituti scolastici.

Catanzaro

Didattica a distanza a Martirano, Taverna, Soverato, Sersale, Pianopoli, Maida, Conflenti (fino al 15). Il sindaco del Catanzaro, Sergio Abramo, ha invece deciso che le scuole riapriranno lunedì 10. Scuole aperte anche a Lamezia Terme.

Crotone

A Crotone le scuole riapriranno lunedì 10.

I sindaci della provincia crotonese si sono incontrati online nel pomeriggio del 7 gennaio, per decidere una strada unitaria. La riunione, che ha visto la partecipazione di 25 primi cittadini, si è conclusa nel tardop pomeriggio e pare che dei 27 Comuni dell'intera provincia in 23 hanno deciso di prorogare la sospensione della didattica in presenza fino al 15 di gennaio. Torneranno invece in presenza gli alunni delle scuole della città capoluogo. Stop alle didattica in presenza fino al prossimo 15 gennaio per: Belvedere Spinello, Caccuri, Carfizzi, Casabona, Castelsilano, Cerenzia, Cirò, Cirò Marina, Cotronei, Crucoli, Isola di Capo Rizzuto, Melissa, Mesoraca, Pallagorio, Petilia Policastro, Rocca di Neto, Roccabernarda, San Mauro Marchesato, San Nicola dell’Alto, Santa Severina, Scandale, Strongoli, Umbriatico, Verzino. Si riapre a Cutro e Savelli.

Vibo Valentia

Situazione particolare invece su Vibo Valentia: gran parte del territorio è alle prese con una grave crisi idrica, causata dalla rottura dell’Abatemarco e dalla relativa frana su cui si è al lavoro, che potrebbero ovviamente condizionare anche le attività scolastiche. Proprio a causa della carenza idrica le scuole, come da ordinanza del sindaco, rimarranno chiuse fino a mercoledì 12 gennaio. Scuole chiuse a causa dell'emergenza acqua anche a Dasà, fino a mercoledì 12.

Al momento le ordinanze di proroga della didattica a distanza sono state emesse dai comuni di Spilinga, Zambrone e Zungri (fino al 21 gennaio), Cessaniti (fino al 14), Mileto, Nicotera, Limbadi, Serra San Bruno, Filadelfia, Soriano, Sorianello, Rombiolo, Pizzo, Joppolo, Gerocarne, Pizzoni, Capistrano, Mongiana, Fabrizia, Nardodipace, San Gregorio d'Ippona, Ionadi, San Calogero, Sant'Onofrio (fino al 15).

Università

L’Unical ha fatto sapere che fino alla fine del semestre le lezioni saranno a distanza, mentre resteranno in presenza solo gli esami. Nessuna comunicazione ufficiale, almeno per il momento, dagli atenei di Reggio Calabria e Catanzaro.

Scuole aperte

Scuole aperte lunedì 10 gennaio a Cosenza, Catanzaro, Lamezia, Rende, Crotone e Corigliano Rossano