Dopo la comunicazione del settore Istruzione dell'amministrazione, le sollecitazioni della vicepresidente nazionale dell'Associazione dirigenti pubblici e alte professionalità: «Questo è un momento molto frenetico per noi»

«Gli esiti dei carotaggi arrivati a ridosso dell'avvio dell'anno scolastico hanno indubbiamente creato non poche difficoltà ai dirigenti scolastici che vedono rallentare quelle che sono le dovute azioni di pianificazione ed organizzazione delle scuole che guidano. Questo è un momento molto frenetico per chi lavora nella scuola: occorre assegnare i docenti alle cattedre, redigere l'orario, organizzare il lavoro del personale Ata. È tutto un gioco di incastro legato anche ai luoghi di lavoro. Il Comune deve dare risposte risolutive e tempestive». È quanto dichiara Mafalda Pollidori, docente reggina, vicepresidente nazionale Anp, associazione Dirigenti pubblici e Alte professionalità della scuola. L'intervento fa seguito alla recente comunicazione del settore Istruzione del Comune di Reggio Calabria rivolta ai nove plessi scolastici in cui sono state accertate le criticità strutturali nell'ambito del piano di verifica della sicurezza sismica (Scuole belle e sicure).

