VIDEO | Inaugurato l'istituto cittadino dopo i lavori in tempi record per la messa in sicurezza e l'efficientamento energetico

Grande festa, a Dasà, per l’inaugurazione dell’edificio scolastico che, dopo i lavori durati 7 mesi, è stato ristrutturato, messo in sicurezza e reso efficiente dal punto di vista del risparmio energetico.

Quasi un record in questo piccolo centro delle Serre vibonesi e in una regione che è in fondo alle classifiche per l’edilizia scolastica, come di recente ha confermato anche un dossier di Cittadinanzattiva.

Ed è per questo che il prefetto di Vibo Valentzia, Francesco Zito, inaugurando i locali rifatti ha dichiarato: «L’istruzione dei ragazzi è un interesse primario per il nostro Paese e significa avere uno sguardo proiettato sul futuro». Proprio per questo anche il governatore Mario Oliverio ha preso questa scuola, ristrutturata grazie ad un finanziamento messo a disposizione dalla Regione, ad emblema di speranza, scegliendo di partecipare ad una seconda iniziativa programmata per la prossima settimana, in coincidenza con l’apertura dell’anno scolastico. Il sindaco Raffaele Scaturchio e il dirigente scolastico Concetta Perri hanno sottolineato le caratteristiche di uno stabile che consente di partecipare alle attività scolastiche in tutta sicurezza.