L’ormai ex commissario alla sanità calabrese, Luciano Pezzi nel suo saluto ha dichiarato: ‘ho fatto quello che ho potuto e saputo fare’

“Ho fatto quel che ho potuto e saputo fare, al meglio delle mie modeste capacità ed in perfetta buona fede”. Lo ha dichiarata l’ormai ex Commissario della sanità calabrese Luciano Pezzi. Al suo posto arriverà Massimo Scura. ”Lascio l’incarico, senza rimorsi e senza rimpianti, dopo 54 mesi di duro lavoro nell’esclusivo interesse della sanità calabrese” ha aggiunto l’ex commissario.





“Riprendo – afferma Pezzi – un concetto di Massimo Fini: ‘Nella vita arriva sempre un momento per cui, per una ragione o per l’altra, si deve uscire di scena’. Tocca a me ora uscire di scena, in punta di piedi ed a testa alta, secondo il mio stile”. “Le mie azioni ed i miei errori – prosegue – sono quindi ascrivibili soltanto a me stesso. Non ho mai subito condizionamenti di sorta da parte di chicchessia. Anzi sono oggi orgoglioso di poter dire che nessuno mai ha nemmeno provato a condizionare le mie scelte. Un augurio affettuoso rivolgo a coloro che subentrano nell’incarico, nella certezza che sapranno svolgere in modo ancor più incisivo la propria opera nell’interesse della sanità calabrese. Da ultimo desidero rivolgere un deferente saluto al Gonfalone della Regione, simbolo della Calabria, che rimarrà per sempre nel mio cuore”.