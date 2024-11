«Ieri ci ha lasciati il compagno Domenico Vavalà, figura di riferimento per molti comunisti e simbolo di una Calabria che lottando ha saputo conquistare diritti e dignità.

Sindaco del Pci di Taverna per 28 anni, fondatore di Rifondazione Comunista, il compagno Vavalà ha sempre portato avanti con coerenza i suoi ideali di giustizia sociale e di libertà, per una società migliore dal punto di vista sociale, culturale, economico e politico.

Ha scritto grandi pagine della nostra storia, fatta di lotte per il lavoro e per la terra.

Fino alla fine non ha mai perso passione ed entusiasmo nei confronti di un’idea comunista vista come necessità storica per un vero cambiamento.

Ci stringiamo attorno al dolore del figlio, il compagno Vladimir Vavalà, e della famiglia.

Ci mancherai compagno Vavalà, che la terra ti sia lieve».

Partito della Rifondazione Comunista Calabria