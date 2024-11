Il Plenum ha ratificato i trasferimenti ordinari di pm e giudici che avevano presentato la domanda per andare via dalla nostra regione. Rischio paralisi nei prossimi mesi sia in ambito penale che civile. Bandito il concorso per gli ex magistrati ordinari in tirocinio: 48 posti disponibili

L’ultima seduta plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura ha certificato l’aggravamento della carenza di magistrati nei due Distretti giudiziari calabresi: Catanzaro e Reggio Calabria. Rispetto alle proposte della terza commissione, anticipate dal nostro network, i pm e i giudici che hanno deciso di lasciare la nostra regione sono in numero maggiore e questo potrebbe creare problemi sia in ambito penale che in sede civile, nonostante l’ingresso nei tribunali calabresi (e italiani) degli addetti all’Ufficio del processo che, com’è noto, dovranno supportare i magistrati nello smaltimento dei carichi di lavoro, relativamente alla scrittura delle sentenze prevalentemente in ambito civilistico.

Insomma, la situazione non è affatto rosea. In alcuni casi, infatti, c’è il rischio che le procure, in mancanza di candidati, rimangano con uno-due pubblici ministeri. Ciò ne conseguirà un forte rallentamento del lavoro, impedendo alla macchina giudiziaria di dare risposte ai cittadini. Di seguito dunque tutti i trasferimenti che interessano i distretti calabresi:

- Giudice tribunale Bari: Alfredo Ferraro, giudice tribunale Catanzaro: Laura Vincenza Amato, giudice tribunale Locri

- Giudice tribunale minorenni Firenze: Emanuela Tagliamonte, giudice tribunale Reggio Calabria

- Giudice tribunale Arezzo: Anna Maria Saullo, presidente sezione corte appello Catanzaro

- Giudice tribunale Prato: Francesco Del Vecchio, giudice tribunale Vibo Valentia

- Giudice tribunale Messina: Giuseppe Bonfiglio, consigliere corte appello Catanzaro; Antonella Crisafulli, sostituto procuratore Reggio Calabria

- Giudice tribunale Lodi: Anna Cerreta, giudice tribunale Crotone

- Giudice tribunale Napoli Nord: Fabrizio Forte, giudice tribunale Reggio Calabria

- Giudice lavoro tribunale Nola: Valentina Olisterno, giudice lavoro tribunale Reggio Calabria

- Magistrato sorveglianza Santa Maria Capua Vetere: Andreina Mazzariello, giudice tribunale Reggio Calabria

- Giudice tribunale minorenni Reggio Calabria: Concettina Garreffa, consigliere corte appello Reggio Calabria

- Giudice tribunale Civitavecchia: Matteo Ferrante, giudice tribunale Catanzaro

- Giudice tribunale Salerno: Alessia Pecoraro, giudice tribunale Catanzaro

- Giudice tribunale Nocera Inferiore: Carlo Bisceglia, giudice tribunale Reggio Calabria; Stefania Ciervo, giudice tribunale Reggio Calabria

- Giudice tribunale Trento: Giuseppina Passarelli, giudice tribunale Vibo Valentia

Il numero è destinato ad aumentare nelle prossime settimane, con il trasferimento di altri togati che nel mese di febbraio avevano ottenuto il via libera dalla terza commissione del Consiglio Superiore della Magistratura.

Per sopperire a questa grave carenza di organico, sempre il Plenum ha deciso di bandire un concorso per i magistrati ordinari in tirocinio (MOT, gli ex uditori giudiziari). Di seguito l’elenco dei posti disponibili:

DISTRETTO DI CATANZARO - Totale posti 30

- Giudice Tribunale Catanzaro 12 posti

- Sostituto Tribunale Catanzaro 1 posto

- Giudice Tribunale Castrovillari 1 posto

- Sostituto Tribunale Castrovillari 1 posto

- Giudice Tribunale Crotone 2 posti

- Sostituto Tribunale Crotone 1 posto

- Giudice Tribunale Lamezia Terme 3 posti

- Sostituto Tribunale Paola 3 posti

- Giudice Tribunale Vibo Valentia 6 posti

DISTRETTO DI REGGIO CALABRIA - Totale posti 18

- Giudice Tribunale Reggio Calabria 7 posti

- Giudice Sezione Lavoro Reggio Calabria 1 posto

- Magistrato Sorveglianza Reggio Calabria 1 posto

- Sostituto Tribunale Reggio Calabria 2 posti

- Giudice Tribunale Locri 3 posti

- Giudice Sezione Lavoro Locri 1 posto

- Sostituto Tribunale Locri 1 posto

- Sostituto Tribunale Palmi 2 posti