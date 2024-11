Un uomo di 59 anni, Fernando Cadicamo, di Terranova da Sibari, è stato arrestato a San Demetrio Corone e posto ai domiciliari dai carabinieri della compagnia di Corigliano su disposizione del Gip del tribunale di Castrovillari con l’accusa di abbandono di persona incapace. L’inchiesta è condotta dalla Procura guidata da Eugenio Facciolla.

Donna abbandonata nel degrado e nella sporcizia

L’uomo, designato dal giudice tutelare quale amministratore unico di sostegno della moglie, affetta da disturbi bipolari e psichici, avrebbe dovuto provvedere ai bisogni del coniuge. Invece, secondo quanto accertato dai militari attraverso costanti attività di monitoraggio concluse lo scorso 5 giugno con una ispezione condotta insieme al personale dell’ispettorato sanitario e del centro igiene mentale dell'Asp, la donna era stata di fatto reclusa in un’abitazione di San Demetrio Corone, in locali cosparsi di rifiuti, privi di acqua, con i servizi igienici non funzionanti e con escrementi umani anche nel letto utilizzato per dormire. Per di più l’uomo risiedeva in un altro stabile a Terranova da Sibari e si recava solo saltuariamente dalla moglie. E’ stato allora arrestato per avere, scrive testualmente il giudice, «coscientemente e volontariamente consegnato la propria moglie, incapace di provvedere a se stessa, in una situazione di pericolo per la sua integrità fisica».