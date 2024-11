La madre di Matteo Vinci lamenta di non poter raggiungere il marito che oggi sarà dimesso dal Centro Grandi Ustioni

Rosaria Scarpulla, madre di Matteo Vinci, protesta nella sede della Prefettura di Vibo Valentia sia contro la mancata assegnazione della scorta, che contro la mancata organizzazione da parte dell’Ufficio territoriale del Governo consentirle di raggiungere Palermo dove sarà dimesso nella giornata di oggi dal Centro Grandi Ustioni il marito, lì ricoverato dal 9 aprile scorso per le gravi ferite riportate a causa dell'attentato con l'autobomba costato la vita al figlio. Ad accompagnare la donna è il suo avvocato, Giuseppe De Pace, che da mesi conduce una battaglia per far ottenere maggiori tutele alla donna.