Ai domiciliari un 53enne incensurato di Amantea. I due si erano recati nell'abitazione dell'uomo per cercare di ottenere il compenso di una pregressa collaborazione

Ha imbracciato un fucile a pompa carico e lo ha puntato contro due giovani fidanzati di 30 e 28 anni, impedendo loro di allontanarsi. Solo grazie ad un momento di distrazione dell’uomo, la coppia è riuscita a fuggire e ad allertare i carabinieri. Protagonista del drammatico episodio è un 53enne di Amantea, F.A. incensurato, posto ai domiciliari dai carabinieri della compagnia di Paola

Prima il sorriso poi le minacce

La vicenda è di ieri sera, 15 gennaio. La giovane ragazza, insieme al fidanzato, si è presentata a casa dell’uomo per provare, per l’ennesima volta, ad ottenere il compenso di una pregressa collaborazione lavorativa tra i due, riferita allo scorso mese di settembre.

Il 53enne, dopo aver convinto con una scusa i due giovani ad entrare nella sua abitazione ed a sedersi in salotto, ha imbracciato l’arma, si è posizionato davanti alla porta di ingresso per impedire la fuga ai due ragazzi, iniziando a minacciarli. «Per voi finisce male» avrebbe detto.

La fuga verso i carabinieri

Solo una momentanea distrazione dell’uomo, forse causata dall’arrivo della moglie, ha consentito alla ragazza di raggiungere la porta d’ingresso della casa e darsi alla fuga. Ci sono voluti poi altri quindici minuti affinché il 53enne si convincesse a lasciare andare anche il fidanzato. I carabinieri, intervenuti tempestivamente sul posto a seguito di richiesta dei due giovani, una volta ricostruita la vicenda, hanno tratto in arresto F.A. con l’accusa di sequestro di persona, minacce aggravate dall’uso delle armi e detenzione abusiva di armi da fuoco. La perquisizione domiciliare dell’abitazione dell’uomo, infatti, ha consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro tre fucili, di cui due illegittimamente detenuti, e quasi un centinaio di munizioni.