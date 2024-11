Trovati oli esausti, materiali ferrosi su area demaniale a “cielo aperto”. Il Comune è stato interessato per la rimozione e smaltimento dei rifiuti

I carabinieri di Paola in collaborazione con quelli di Fuscaldo, hanno sequestrato, in località Sotto le Timpe Mazzei, una vasta area abbandonata, a ridosso di un capannone industriale in disuso, adibita a discarica abusiva a “cielo aperto”. I militari hanno trovato ingenti quantitativi di rifiuti speciali e pericolosi, tra cui materiali ferrosi, pezzi di ricambio di autovetture, pneumatici, materiali plastici, oli esausti, tutti abbandonati. Gli accertamenti hanno permesso di appurare che l'area, di circa 1800 mq con il capannone di 530 mq, risulta essere demaniale. Il Comune è stato interessato anche per la rimozione, lo smaltimento dei rifiuti ed il ripristino dello stato dei luoghi.

Francesco Pirillo