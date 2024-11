Carabinieri in azione con controlli straordinari nell'area di San Marco Argentano

Sei persone sono state deferite dai carabinieri della compagnia di San Marco Argentano nell’ambito di controlli effettuati sulla circolazione stradale e negli esercizi pubblici del territorio. In particolare, a Santa Sofia d’Epiro, i militari della locale stazione hanno deferito due imprenditori per avere attivato, in località Ischie di Crati, una discarica abusiva di circa 400 mq. con elettrodomestici dismessi e scarti di materiale edile. L’area è stata posta sotto sequestro.

Inoltre, a Terranova da Sibari e San Lorenzo del Vallo, i carabinieri hanno proceduto al deferimento di tre gestori di altrettanti locali poiché trasmettevano la diretta televisiva di alcuni incontri di calcio senza avere pagato il contratto di abbonamento al servizio. Sequestrate anche tre smart card. Infine un incensurato è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Deteneva in casa circa quattro grammi di hashish e marijuana e un bilancino di precisione. Il materiale è stato sequestrato.