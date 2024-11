I carabinieri forestali l'hanno scoperta in un terreno in uso ad un mobilificio, denunciato il titolare. Tra la spazzatura abbandonata, anche ingombranti e persino dodici carcasse di auto

Una discarica abusiva è stata scoperta a Castrolibero dai carabinieri forestali del Nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale che hanno sequestrato tre aree per un totale di 700 metri quadri e denunciato una persona per smaltimento illecito di rifiuti.

I militari, durante un'attività coordinata dalla Procura di Cosenza, hanno individuato la discarica in un terreno in uso ad un mobilificio trovando all'interno delle tre distinte aree, recintate e chiuse, rifiuti anche speciali come ingombranti, materiale di risulta da lavori edili, scarti di vegetazione, mobili fuori uso, parti di vetro e ferro e scarti di vegetazione oltre che rifiuti pericolosi e non come contenitori metallici di lubrificante, manufatti in materiale plastico, frigoriferi, lavastoviglie, divani e dodici carcasse di veicoli.

La persona denunciata è il titolare e amministratore unico dell'azienda. Ai proprietari delle vetture abbandonate sono state comminate delle sanzioni amministrative per un importo di 20mila euro.