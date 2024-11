In rinvenimento dei carabinieri in una zona montuosa di Galatro. Sono quasi 10mila le piante di marijuana rinvenute e distrutte nella piana negli ultimi mesi

A Gioia Tauro, i carabinieri, nell’ambito di servizi volti al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato in flagranza di reato 3 persone, classe ’70, ’72 e ’49, per produzione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Nello specifico, l’attenzione rivolta alla ricerca di piantagioni, nascoste in zone perlopiù montuose, è sempre stata alta da parte dei carabinieri che, specie negli ultimi mesi, avvalendosi anche dell’imprescindibile supporto del Nucleo elicotteri carabinieri di Vibo Valentia e dei Cacciatori di Calabria, hanno scandagliato attentamente tutte le zone più montuose ed isolate, anche attraverso diversi sorvoli aerei e appostamenti.

È in tale contesto, che gli operanti hanno individuato, in zona boschiva, precisamente in località Sant’Anna a Galatro una piantagione costituita da circa 240 piante di marijuana di un’altezza media di 4 metri, e sorpreso i tre soggetti, poi arrestati, nel mentre erano intenti alla coltivazione della stessa. Espletate le formalità di rito, i medesimi sono stati tradotti portati nel carcere di Palmi, in attesa dell’udienza, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Nell’ultimo periodo sono quasi 10.000, nel complesso, le piante di marijuana rinvenute e distrutte, nell’ambito del territorio di competenza del Gruppo Carabinieri di Gioia Tauro, circa una decina le persone tratte in arresto.