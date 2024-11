Il gruppo della guardia di finanza di Vibo Valentia, nell’ambito di una attività di servizio mirata al contrasto della illecita raccolta delle scommesse su eventi sportivi, ha individuato, in una nota cittadina del vibonese, una sala scommesse abusiva allestita all’interno di un circolo ricreativo.

Le fiamme gialle intervenute al momento dell’accesso hanno rilevato che il gestore del circolo, in assenza delle prescritte autorizzazioni di pubblica sicurezza, aveva predisposto quattro postazioni di gioco dotate di computer e stampante termica con le quali, tramite collegamento via internet a una piattaforma di un bookmaker estero, era possibile effettuare scommesse su eventi sportivi nazionali ed esteri e stamparne il relativo palinsesto. Il gestore del circolo è stato denunciato a piede libero alla locale Procura della Repubblica, per avere organizzato un’attività di raccolta di scommesse in assenza di titolo autorizzativo, con conseguenziale sequestro di tutte le apparecchiature telematiche impiegate illecitamente. A comprovare ulteriormente il quadro indiziario, il rinvenimento in loco di diverse ricevute di gioco rilasciate ad alcuni avventori.