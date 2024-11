La scoperta effettuata dalla guardia di finanza nel corso di un controllo sulla statale 106 nei pressi del Comune di Roseto Capo Spulico

La Guardia di Finanza di Montegiordano (CS), nel corso degli ordinari controlli su strada ha tratto in arresto, in flagranza di reato, un uomo di nazionalità albanese e sequestrato circa 14 kg di tabacchi lavorati esteri di contrabbando.





I finanzieri, infatti, sulla Strada Statale 106 Jonica, nel comune di Roseto Capo Spulico, hanno sottoposto a controllo un automezzo, verificando che all’interno dei bagagli erano state abilmente occultate 28 stecche di sigarette di contrabbando, per un peso complessivo di circa 6 kg.

La perquisizione domiciliare

Di concerto con il Procuratore della Repubblica di Castrovillari, Dott. Eugenio Facciolla, è stata quindi immediatamente eseguita una perquisizione domiciliare presso il luogo di residenza del conducente albanese, sito nelle campagne di Tursi (MT), ove sono stati rinvenuti ulteriori 8 kg di sigarette di contrabbando.

Il sequestro e l'arresto

Tutti i tabacchi lavorati esteri di contrabbando rinvenuti (delle marche Marlboro, Winston, Merit, L&M, Karelia) sprovvisti del prescritto contrassegno di Stato, sono stati sequestrati e l’uomo, responsabile dei reati di “contrabbando di tabacchi lavorati esteri” e “ricettazione” è stato tratto in arresto.