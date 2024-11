Avrebbe beneficiato indebitamente di fondi comunitari

Nocera Terinese - La Guardia di finanza di Lamezia Terme ha eseguito il sequestro preventivo dei beni dell'amministratore di una società di Nocera Terinese, nel Catanzarese, operante su tutto il territorio calabrese nel settore dei trasporti e della raccolta di rifiuti. Le indagini eseguite di finanzieri allo scopo di reprimere l’indebita percezione di beni pubblici, hanno accertato che la ditta in questione ha illecitamente beneficiato di 170mila euro, provenienti dal fondo sociale europeo e dal Por Calabria. i contributi erano stati ricevuti per tenere corsi di formazione a 10 dipendenti ma, i corsi in questione non sono mai partiti. A seguito dei controlli dei baschi verdi sono emersi documenti falsi presentati agli uffici pubblici quindi, gli uomini della fiamme gialle hanno prontamente provveduto a denunciare all’autorità giudiziaria il legale rappresentante dell’azienda per truffa aggravata per il conseguimento di erogazione pubbliche e falso. Si è subito predisposto il sequestro dei beni che consistono in: due fabbricati adibiti l'uno a civile abitazione e l'altro a magazzino, tredici terreni agricoli, sette saldi attivi di altrettanti conti correnti bancari e postali, tre autovetture ed una quota sociale, per un valore complessivo di 170.000 euro.