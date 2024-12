Attività della compagnia della Guardia di finanza di Palmi nei comuni di Varapodio e Rizziconi. Segnalati in Procura due soggetti per commercio abusivo e omessa denuncia di materiale esplodente

La Guardia di finanza di Reggio Calabria ha sequestrato oltre 674 chilogrammi di artifizi pirotecnici, petardi e bombe carta messi in vendita senza autorizzazione, alcuni dei quali – privi di ogni marcatura e certificazione – sono risultati particolarmente pericolosi.

Le operazioni di sequestro sono state eseguite dai militari della Compagnia di Palmi, nell’ambito dell’attività del controllo del territorio, dopo una mirata attività di intelligence e riscontri investigativi, in due depositi situati a Varapodio e Rizziconi, in provincia di Reggio Calabria, nei quali il materiale esplodente era stato stoccato per la vendita.

In particolare, gli artifizi pirotecnici, i petardi e le bombe carta erano illegalmente detenuti in un esercizio commerciale e un garage annesso ad una abitazione, con grave pericolo per la sicurezza pubblica a causa dell’elevato potenziale esplosivo.

All’esito delle operazioni sono stati segnalate alla locale Procura della Repubblica di Palmi quattro persone, due per commercio abusivo e omessa denuncia di materiale esplodente e due acquirenti per trasporto, senza licenza, di materiale esplodente.