I finanzieri di Vibo Valentia hanno eseguito un’operazione di sequestro preventivo del tratto di A3 tra Mileto e Rosarno, di un tratto della provinciale 58 e di una strada interpoderale.

I militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Vibo Valentia hanno eseguito una operazione di sequestro preventivo del Tronco 3 - Tratto II, Lotto III dell’autostrada A3 (Salerno/Reggio Calabria) tra gli svincoli di Mileto (VV) e Rosarno (RC) per un tratto di circa 8 chilometri e mezzo (dal Km 369+800 al Km 378+500), di un tratto della strada Provinciale SP 58, in corrispondenza del viadotto sul fiume Mesima (Mesima 4) di una strada interpoderale asservita ad un cantiere e di tutte le aree di rispetto adiacenti al citato tratto dell’A/3.



Nel corso delle indagini, dirette dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia, sono emerse, a carico dei vari indagati oltre all’ipotesi di reato di disastro doloso, anche ipotesi di concessione di lavori in sub appalto senza la prescritta autorizzazione della Stazione Appaltante, truffa aggravata ai danni di ente pubblico in relazione all’indebita percezione di pagamenti per smaltimento di rifiuti di lavorazione, attestato mediante falsa documentazione, falso materiale ed ideologico commessi nella redazione della contabilità lavori.



I particolari dell’operazione saranno resi noti dal Procuratore della Repubblica di Vibo Valentia nel corso di una conferenza stampa che si terrà presso il Tribunale alle ore 11.30 di giovedì 12 Maggio 2016.



Da Il Vibonese