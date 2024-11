Tra i beni posti sottosequestro: un fabbricato, 3 autovetture, un conto corrente, uan ditta individuale con sede a Roggiano Gravina e quote societarie

Beni per un valore di 800mila euro sono stati sequestrati dal Gico della Guardia di Finanza di Catanzaro, in esecuzione di un provvedimento di sequestro richiesto dal procuratore distrettuale Antonio Vincenzo Lombardo. I beni sequestrati sono riconducibili ad un personaggio, già arrestato per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, in quanto ritenuto uomo di spicco di una consorteria mafiosa operante nel cosentino. Le indagini hanno evidenziato la netta sproporzione tra i beni nell'effettiva disponibilità dell'uomo e il suo tenore di vita rispetto ai redditi effettivamete dichiarati.

I beni sottoposti a sequestro sono: un fabbricato, 3 autovetture, un conto corrente, uan ditta individuale con sede a Roggiano Gravina e quote societarie, per un avlore complessivo di 800mila euro.