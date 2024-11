La Guardia di Finanza di Roccella Jonica ha sequestrato la stuttura di circa 33mila mq e del valore di 1 milione di euro. Il camping era sprovvisto delle autorizzazioni per l'occupazione dell'area demaniale

I finanzieri della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Roccella Jonica hanno scoperto l’occupazione abusiva di un’ampia area demaniale marittima destinata a camping, avente un’estensione complessiva di oltre 30mila mq. A seguito delle indagini si è potuto accertare che la società titolare della struttura, mai accatastata, era sprovvista delle necessarie autorizzazioni per l'occupazione dell'area demaniale. L'unica concessione in possesso dalla società si riferiva al 2011 e non è stata mai rinnovata. L'intero campeggio è stato sottoposto a sequestro. Valore della struttura è di circa 1 milione di euro.

Il camping è così composto: nr. 26 unità abitative in muratura, avente ognuna una superficie di mq.25, nr. 05 unità abitative realizzate in legno avente ognuna una superficie di mq 25, nr. 01 struttura inamovibile in muratura adibita a reception, bar, market, piccola ristorazione, nr. 02 strutture inamovibili in muratura di superficie media di mq 80 circa ognuna adibita a servizi, nr. 01 area di mq 500 adibita a spazio di sosta camper e roulottes, nr. 02 campi da tennis da mq. 250 cadauno. Inoltre è stato accertato il mncato pagamento dei canoni demaniali marittimi per un ammontare di 20mila euro. Il titolare della società è stato segnalato all'Autorità Giudiziari per il reato di “occupazione abusiva di area demaniale marittima”.