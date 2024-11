La Guardia costiera ha accertato che l'impianto seppur non funzionante riceveva ancora acque sporche che venivano poi scaricate senza subire alcun processo depurativo

Militari del Nucleo operativo di Polizia ambientale dell'Ufficio circondariale marittimo di Soverato hanno sequestrato il depuratore di acque reflue del comune di Squillace che all'ispezione degli investigatori è risultato completamente demolito.

Nonostante l'impianto non fosse funzionante, secondo quanto accertato, i reflui continuavano ad arrivare all'interno dello stesso per poi essere scaricati in un vicino canale senza subire alcun processo depurativo. L'impianto è stato dunque posto sotto sequestro penale e sono state formulate le ipotesi di reato di mancata osservazione del divieto di scarico e abbandono di rifiuti sul suolo e nelle acque superficiali.