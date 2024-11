Interdetto nuovamente al traffico il tratto di strada nel territorio di Maierato che nel marzo scorso era stato interessato da diverse frane. Indagato un dirigente e due funzionari della Provincia di Vibo

La Procura di Vibo Valentia ha disposto il sequestro preventivo di un tratto della ex Statale 110, oggi provinciale 3, che collega il bivio Angitola all'entroterra vibonese. Il provvedimento, a firma del pm Claudia Colucci, riguarda il crollo di una parte di strada, in località "Giglioli" nel territorio di Maierato, che aveva causato un periodo di chiusura al traffico nel marzo dello scorso anno in seguito ad importanti fenomeni di dissesto seguiti ad un’ondata di maltempo.



Successivamente il tratto fu riaperto dopo che la Provincia di Vibo effettuò sul luogo una sorta di bypass per evitare il tratto franato.

Tre le persone finite sul registro degli indagati: l'architetto Giacomo Consoli, 66 anni, di Vibo, e due funzionari della Provincia di Vibo Valentia, Antonio Francolino, 52 anni, di Vibo e il geometra Francesco Tulino, 55 anni, di Mileto, competente sulla ex Statale, oggi strada provinciale n. 3.



Le ipotesi di reato contestate ai tre indagati sono quelle di aver cagionato la frana e di aver messo in pericolo la sicurezza pubblica. La strada è stata quindi interdetta al traffico e l'attuale presidente della Provincia Andrea Niglia, è stato nominato amministratore giudiziario del tratto sequestrato.