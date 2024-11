La presidente dell’associazione “Riferimenti”: «Sono tranquilla e in buona fede. Porterò le carte ai magistrati per difendermi da questo castello di accuse»

«Voglio un processo e lo voglio in tempi brevi. Porterò le carte ai magistrati per difendermi da questo castello di accuse». Adriana Musella, presidente dell'associazione antimafia "Riferimenti", si dice profondamente scossa dall'inchiesta della procura di Reggio Calabria che la vede indagata per appropriazione indebita e malversazione. Stamane la Guardia di Finanza le ha notificato un provvedimento di sequestro di beni per 75.000 euro. Musella è accusata di aver distratto a suo vantaggio i fondi destinati alle attività della sua associazione, capofila di diversi eventi finalizzati alla diffusione dei valori della legalità, fra cui la giornata della Gerbera Gialla che richiama ogni anno, in Calabria, le più alte cariche istituzionali.

«Non merito questo trattamento»

«Posso solo dire - dichiara all'Agi - che ho lavorato per 25 anni in cui ho dato molto e che non merito questo trattamento. Posso aver commesso qualche errore; presiedevo un'associazione e non una banca. Errori posso averne fatti. Dovrò riguardare tutte le fatture, portare le carte al processo per difendermi. Sono tranquilla e in buona fede. E' chiaro che se la Guardia di Finanza acquisisce i documenti relativi a 10 anni di attività, qualche irregolarità può emergere, ma non può trattarsi delle somme che mi vengono contestate. Tutti mi conoscono - aggiunge - e sanno come ho lavorato».