Arrestato oggi un 49enne di Serra San Bruno. Le indagini avviate dai Carabineri a ottobre 2014 a seguito della denuncia dell’anziano.

Serra San Bruno (Vibo Valentia) – Il 49enne Gamo Michele arrestato con l’accusa di truffa ed estorsione ai danni di un anziano del luogo era già noto alle forze dell’ordine. Le indagini condotte dalla Procura di Vibo Valentia, che ha ottenuto dal gip del Tribunale l’ordinanza per gli arresti domiciliari. La disperazione aveva portato l’anziano a rivolgersi ai Carabinieri. L’arrestato, secondo la denuncia dell’anziano, lo avrebbe vessato con “minacce, promesse, raggiri e insidiose telefonate”, tanto da far sprofondare la vittima in “uno stato di totale degrado psicofisico e disagio patrimoniale”. Il 49enne nel tempo sarebbe riuscito ad estorcere all’anziana vittima decine di migliaia di euro.



I dettagli dell’operazione “Uno, nessuno, centomila” saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa, che si terrà alle 11 presso il comando provinciale dei Carabinieri di Vibo.