Il secondo caso in poche settimane: alcuni bambini avrebbero riportato a casa dalla mensa della frutta avariata

"Piccole e numerose larve" di vermi nella frutta portata a casa dalla scuola. La denuncia è de Il Vizzarro, che riporta le segnalazioni da parte dei genitori della materna di Serra San Bruno. Genitori che già in passato avevano segnalato il cattivo stato della mensa. Oggi, con la frutta portata a casa dai bambini, le voci del passato sarebbero state confermate dai fatti.





Il precedente (Da Il Vibonese del 22 gennaio 2016)- l caso Sant’Onofrio, dove in alcune pietanze servite alla mensa scolastica della scuola materna sono stati rinvenuti dei corpi estranei poi identificati come tarme del cibo, continua a portare con sé strascichi di varia natura. Intanto, sotto il profilo amministrativo con il Comune che ha, nella giornata di ieri, formalmente proceduto alla sospensione del servizio e all’avvio dell’iter per la revoca dell’appalto alla ditta cui è stata comminata una sanzione di 400 euro. Nello stesso atto si è disposto di avviare le procedure d’urgenza per l’individuazione di una nuova ditta.



L’episodio ha evidentemente richiamato l’attenzione delle autorità preposte che, al fine di stabilire l’effettiva gravità del caso e scongiurare il ripetersi di situazioni analoghe, hanno avviato una serie di verifiche.



