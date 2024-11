Il corpo di Gennaro Strangis era legato a un albero in via Madre Teresa di Calcutta

LAMEZIA (CZ) - La Squadra Mobile di Catanzaro ha avviato le indagini sulla misteriosa morte di Gennaro Strangis, ritrovato all'alba di oggi carbonizzato e legato a un albero in via Madre Teresa di Calcutta, a Lamezia. A pochi metri dal cadavere era parcheggiata la sua auto. Al momento non si esclude alcuna pista, inclusa quella del suicidio. Nell'abitacolo dell'auto dell'uomo, una Fiat Grande Punto, gli agenti avrebbero nfatti trovato dei biglietti con messaggi di addio, riconosciuti dai figli come autografi del 62enne. A sciogliere i dubbi sulle dinamiche della morte sarà l'autopsia, disposta dal pm Luigi Maffia.