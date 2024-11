I farmaci considerati molto nocivi per la salute, erano nascosti nei bagagli al seguito di un cittadino cinese atterrato all'aeroporto di Lamezia Terme

LAMEZIA TERME - La Guardia di Finanza di Lamezia Terme, in collaborazione con i funzionari della dogana, a seguito di un controllo, ha individuato, all'interno dell'aeroporto internazionale, 43 confezioni di farmaci di origine orientale per un totale di circa 7 chilogrammi. I medicinali erano nascosti nei bagagli al seguito di un viaggiatore, un cittadino cinese che, proveniente dall’estero, era atterrato nell’aeroporto calabrese di Lamezia Terme. Il materiale è stato sequestrato dal momento che non risulta essere registrato al Ministero della Salute italiano. Questo genere di farmaci possono essere potenzialmente anche molto nocivi, secondo la Guardia di Finanza, per questo il cittadino cinese è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Lamezia Terme per illecita importazione di farmaci non registrati.