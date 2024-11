Affittavano appartamenti pur sapendo che le donne (due italiane e cinque straniere) erano dedite al meretricio

Due uomini sono stati denunciati dai Carabinieri della Compagnia di Soverato per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. L’operazione a termine di una capillare attività di controllo condotta in modo particolare dai militari delle Stazioni di Soverato e Davoli, supportati dal Nucleo Operativo e Radiomobile.



Sono state, inoltre, identificate dodici donne, verosimilmente dedite al meretricio, posta in essere soprattutto all’interno di abitazioni in affitto (in un caso su pubblica via).

Le donne, per la maggior parte straniere (due di nazionalità rumena, due brasiliana, una domenicana e due italiane), sono state dapprima trasportate in caserma presso la Compagnia di Soverato, dove è stata accertata la regolarità della propria documentazione per la presenza sul territorio nazionale.

Inoltre, l’attività sul campo è proseguita, nelle ore successive, con la ricerca di possibili responsabili e sfruttatori delle donne identificate. I militari della Compagnia Carabinieri hanno, così, chiuso il cerchio dell’indagine, deferendo in stato di libertà due soggetti italiani (M.V. classe 1981 e C. A. classe 1949).



I denunciati dovranno rispondere dinanzi l’autorità giudiziaria, rispettivamente, di sfruttamento della prostituzione, per aver ceduto in affitto un appartamento di proprietà, nella consapevolezza dell’attività di meretricio, e di favoreggiamento, per aver posto condotte atte ad agevolare il fenomeno citato.