I Carabinieri avrebbero individuato una locale di 'ndrangheta a Mariano Comense, dedita al traffico di droga e alle estorsioni ai commercianti. 28 gli arrestati

I carabinieri del comando provinciale di Milano, che vede impegnati i militari del capoluogo lombardo, della Brianza di Crotone, Reggio Calabria e Bari, hanno smantellato una 'locale' di 'ndrangheta dedita al traffico internazionale degli stupefacenti, all'usura, all'estorsione ed alle rapine. Il bilancio e' di 27 cittadini italiani ed un albanese, ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico degli stupefacenti, usura e estorsione e rapine.

Due componenti la gang sono attualmente ricercati. L'attività, avviata nel gennaio del 2013, ha gia' portato all'arresto, in flagranza di reato di 9 pregiudicati ed al sequestro di circa 200 kg. di sostanze stupefacenti.

Usura, rapine ed estorsione ai commercianti del territorio erano gli altri metodi utilizzati dalla locale ndranghetista per realizzare ulteriori profitti, al di là del traffico di droga.



Nel corso delle indagini sarebbe anche emerso uno scontro interno al locale comasco, tra quello che figurava come capo e un affiliato sempre più ambizioso, e desideroso di ritagliarsi uno spazio più importante nell'organizzazione. Scontro che sarebbe stato affrontato varie volte dagli affiliati in Lombardia, ma infine come sempre affidato alle decisioni dei vertici criminali in Calabria.