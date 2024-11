Si svolgerà oggi l’iniziativa della Camera Penale di Palmi per sostenere il Sì ai cinque referendum sulla giustizia alle ore 18,30 alla villa comunale Mazzini. «L’organismo dell’avvocatura palmese, si legge in una nota, «ha chiamato a raccolta professionisti, cittadini, intellettuali, scrittori, giornalisti e cittadini a sostegno dei referendum sulla giustizia ma anche per confrontarsi nel merito dei contenuti della rivendicazione referendaria.

Il dibattito - si legge ancora intende svolgere una vera e propria funzione pedagogica verso coloro che ritengono, a torto, che i quesiti referendari sui quali siamo chiamati ad esprimerci, domenica 12 giugno dalle 7 alle 23, siano argomenti che non li riguardano. Tanti i nomi noti e meno noti che hanno risposto all’appello per confrontarsi e informare i cittadini sui cinque quesiti».

Tra i partecipanti all’iniziativa della Camera penale di Palmi lo scrittore Mimmo Gangemi, i giornalisti Ilario Ammendolia, Luigi Longo e Pasquale Motta, avvocati, politici e amministratori.