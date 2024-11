Si chiama Denise Galatà ed è di Cinquefrondi, provincia di Reggio Calabria, la studentessa precipitata nelle acque del fiume Lao. La 19enne stava partecipando con i compagni, frequentanti l'istituto Rechichi di Polistena, ad un'escursione di rafting a Laino Borgo, nel Cosentino. All'origine dell'incidente, vi sarebbe stato uno scontro tra gommoni. L'allarme è stato lanciato da una guida che si trovava su un secondo gommone con altri ragazzi. Nel momento in cui la giovane è finita in acqua insieme ad altri tre compagni, tutti recuperati, il fiume Lao era particolarmente ingrossato a causa delle intense piogge dei giorni addietro. Per uno di loro, ferito e imbarellato, si è reso necessario il trasporto in ambulanza.