Il movimento si occuperà delle tematiche e della dignità della professione. Alla presidenza Mario Tursi Prato

Oltre 40 delegati, provenienti da tutta la Calabria, hanno ufficializzato ieri a Lamezia Terme, la nascita del movimento “Giornalisti d’Azione”, associazione nata con lo scopo di dare voce ad una categoria abituata a fare da cassa di risonanza agli altri, ma non a se stessa.



A dare corpo al movimento è stata l’elezione del direttivo che vede alla presidenza Mario Tursi Prato. Fare rete, condividere problematiche e ridare dignità alla professione sono i punti principali attorno a cui si snoderanno le attività dell’associazione che mira anche ad esplorare nuovi ambiti lavorativi, soprattutto nella gestione della comunicazione per gli enti locali, per le associazioni di categoria, ma anche per le strutture che si dedicano alla convegnistica e all’organizzazione di eventi. E con un occhio rivolto anche alle scuole e alla possibilità di mettere a loro disposizione le conoscenze specifiche dei professionisti del settore.



Alla vice presidenza sono stati eletti i colleghi Saveria Gigliotti e Francesco Montemurro, a cui è stato affidato anche il coordinamento dei gruppi, rispettivamente, di Lamezia Terme e Cosenza. Alla segreteria Livia Blasi, alla tesoreria Sergio Tursi Prato, consigliere Rosario Rizzuto.



Responsabile di Catanzaro è stato eletta Giulia Zampina, di Crotone, Marina Vincelli, di Reggio Calabria, Mario Vetere, di Vibo Valentia, Stella Pagano, dello Jonio cosentino, Johnny Fusca, del Tirreno cosentino, Francesca Rennis, della Locride, Antonella Italiano. Ora non resta che lavorare.



di Tiziana Bagnato