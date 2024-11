Lo si legge in un comunicato di Palazzo di Governo. Ha rimesso il mandato più della metà dei consiglieri. Nominato il commissario prefettizio

In seguito alle dimissioni di più della metà dei consiglieri comunali, presentate contestualmente nella giornata di venerdì 5 luglio, il Prefetto di Catanzaro Enrico Ricci ha avviato la procedura per lo scioglimento del Consiglio Comunale del Comune di Maida, essendosi configurata una delle ipotesi contemplate dall’art. 141 del Testo Unico degli Enti Locali. Lo si legge in una nota diramata da Palazzo di Governo.

In attesa dell'adozione del decreto di scioglimento del Consiglio Comunale da parte del Presidente della Repubblica, il prefetto ha disposto la sospensione degli organi politici del Comune, nominando Costanza Pino, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Catanzaro, quale commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell'ente.