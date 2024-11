Ci ha lasciati questa mattina Rosa Zerbonia, la madre di Claudio Labate, direttore IlReggino.it, una delle testate del gruppo Diemmecom-LaC.

Si è spenta in pochi mesi, dopo una lotta impari contro un male che improvvisamente ne aveva richiesto il ricovero in ospedale. Aveva 75 anni e per tanti anni aveva conciliato il suo lavoro in banca con la cura della sua famiglia.

Una perdita incolmabile che genera un dolore profondo che noi possiamo solo sentire come anche nostro. E così facciamo, restando vicini a Claudio e ai suoi cari.

L'editore del network Domenico Maduli, il direttore editoriale Maria Grazia Falduto e l'intera redazione si stringono a Claudio e a tutta la sua famiglia.

I funerali si terranno domani, sabato 16 marzo, a Reggio Calabria nella chiesa di San Luca alle ore 16.