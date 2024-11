Si è spento l’avvocato Francesco Fiorino, guidò la Provincia di Cosenza dal 1980 al 1985. A darne notizia è l’attuale presidente dell’Ente Franco Iacucci.

Uomo onesto e perbene

Con commozione ha espresso il proprio cordoglio e quello di tutti i dipendenti per la scomparsa di un «onesto e perbene, punto di riferimento e speranza di tanti giovani cosentini. Non è mai stato dimenticato per l’etica con la quale ha sempre improntato la sua azione amministrativa, per l’umanità e la gentilezza che hanno intrinsecamente caratterizzato la sua persona, per la disponibilità all’ascolto. Qualità umane e capacità politiche e amministrative ormai rare – aggiunge Iacucci - simbolo di un tempo in cui la gestione della cosa pubblica e la politica rappresentavano una passione e una missione e l’interesse collettivo era alla base di quell’azione di governo locale. A oltre un trentennio dalla fine della sua avventura politica di Presidente della Provincia, Francesco Fiorino evoca ancora in tutti ricordi positivi», ha concluso Franco Iacucci nel dare il proprio doveroso e sentito tributo a «un uomo mai banale, che resta guida e ispirazione per chi ancora crede alla politica come bene comune».