Si è spento all'età di 90 anni Vincenzo d'Atri, decano dei giornalisti calabresi, una vita trascorsa in Rai, dove ha condotto fino alla pensione l'approfondimento sportivo della testata regionale della domenica sera.

Impareggiabile narratore

Ma il suo nome è legato anche alle narrazioni impareggiabili contenute nei volumi Cosenza - Storia in rossoblù, pubblicati da Pellegrini, in cui ripercorrendo le imprese della squadra calcistica, d'Atri ha tracciato una preziosa ricostruzione delle vicende politiche, di costume, dello sviluppo socio-culturale del capoluogo bruzio nel ventesimo secolo. Nel 2014 la Commissione cultura del Comune gli aveva per questo assegnato un riconoscimento, in occasione del centenario della fondazione del club rossoblù, di cui d'Atri, che aveva origini castrovillaresi, è stato il principale narratore.

Il nostro cordoglio

I funerali saranno celebrati domani, 26 giugno, a Cosenza, nella chiesa di Sant'Aniello alle 16.30. Alla famiglia giungano i sentimenti di cordoglio dell'editore, della direzione e di tutta la nostra redazione giornalistica.