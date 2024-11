Il malvivente, armato di pistola, è stato messo in fuga dal dottore

Si finge un paziente e tenta una rapina a mano armata ad un medico. E’ successo a Vibo Valentia in via Fiorentino dove un malvivente, dopo essersi introdotto nello studio di un medico di base, C.R., si è accomodato nella sala d’attesa ed ha aspettato che tutti gli altri pazienti terminassero le rispettive visite. Quindi, una volta rimasto solo, si è introdotto nello studio e, pistola in pugno, ha intimato al medico di consegnare il denaro.





Il medico ha però reagito mettendo il rapinatore in fuga. Sul posto, avvertiti da alcuni vicini di casa dello studio medico e da alcuni passati, si sono prontamente portati i carabinieri della locale Stazione diretti dal comandante Cosimo Sframeli, per l’avvio delle indagini. Il malvivente è riuscito a dileguarsi fra i vicoli del centro storico ma viene attivamente ricercato.