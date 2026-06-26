Tre donne avrebbero sottratto alla vittima denaro contante e monili in oro: la refurtiva sarebbe stata ceduta a una gioielleria per 1500 euro. Sono accusate di furto aggravato e autoriciclaggio

Avrebbero risposto a un annuncio proponendosi per un posto di lavoro come badante guadagnandosi la fiducia di un anziano e, dopo aver trascorso diverse ore in casa sua e aver pranzato in sua compagnia, mentre l'uomo riposava lo avrebbero derubato di denaro contante e monili in oro. La refurtiva sarebbe poi stata ceduta a una gioielleria per 1.500 euro così da confondere e ostacolare l'individuazione della provenienza illecita dei gioielli. Per questo i carabinieri della Stazione di Condofuri e della Compagnia di Melito Porto Salvo, a seguito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione di misure cautelari nei confronti di tre donne, indagate in concorso tra loro per i reati di furto aggravato e autoriciclaggio.

L'autorità giudiziaria ha disposto gli arresti domiciliari per una delle tre indagate e l'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria per le altre due.