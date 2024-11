Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio nella campagne di Belvedere Marittimo, sul Tirreno cosentino. Un giovane stava lavorando i campi a bordo di un trattore quando, per cause in corso d’accertamento, forse per via del terreno scosceso si è ribaltato. L’uomo è rimasto ferito gravemente. Immediati i soccorsi, sul posto è giunta anche l’eliambulanza per il trasporto all’ospedale dell’Annunziata. L’incidente è avvenuto in località Oracchio.