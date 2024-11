È successo a Simeri Crichi dove un 57enne è finito ai domiciliari con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, guida in stato di ebbrezza e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere

Avrebbe aggredito i Carabinieri che volevano sottoporlo all'alcoltest dal momento che ritenevano fosse in evidente stato di ebbrezza: per questo un 57enne di Simeri Crichi, F.P., è finito ai domiciliari con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, guida in stato di ebbrezza e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Durante un normale controllo stradale i militari lo hanno fermato a bordo di un’auto e, notando lo stato di alterazione psicofisica dell’uomo, hanno deciso di sottoporlo al test per verificare se avesse assunto sostanze alcoliche. Il 57enne però avrebbe reagito prendendo i militari a calci e pugni nel tentativo di fuggire ma venendo comunque bloccato e perquisito. Lo stato di ebbrezza, difatti, è risultato pari a 2,7, ben oltre cioè il limite consentito dalla legge. L'uomo, inoltre, aveva con se un coltello a serramanico di genere vietato.