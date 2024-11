Bloccato l'accesso all'arteria principale del paese. Problemi maggiori nei pressi della piazza principale venuta giù circa dieci anni fa come conseguenza del dissesto idrogeologico

È una frazione intera che rischia di venire giù, di sbriciolarsi letteralmente sotto i colpi incessanti della pioggia. Così ormai da tanti anni. E anche questa volta Triparni, piccolo centro in provincia di Vibo Valentia, non è stato risparmiato. La messa in sicurezza che tarda ad arrivare dovrà fare i conti anche con i crolli delle ultime ore che continuano a moltiplicarsi soprattutto nei pressi della piazza del paese già devastata dal maltempo circa dieci anni fa.

In particolare, i maggiori danni si sono registrati alla spese di due locali inutilizzati, "caduti" nella notte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per transennare la zona, allargando ulteriormente la zona di pericolo. Attualmente la strada principale di accesso è stata chiusa al traffico, mentre altri danni sono stati rilevati sulla rete idrica, collegata attraverso un tubo esterno che si trova sotto le macerie.