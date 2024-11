Il giovane, in stato di ebbrezza, ha aggredito i militari dopo aver infastidito i clienti di un bar nel Cosentino

Un giovane di 23 anni è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Rende, per i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale e per lesioni personali. I militari sono intervenuti presso un locale pubblico di Montalto Uffugo in seguito alla richiesta di intervento del barista, infastidito dai comportamenti molesti di alcuni giovani in evidente stato di ebbrezza.

Nel corso del controllo il 23enne con fare minaccioso si è scagliato contro i militari colpendo uno di essi, al quale ha procurato lesioni giudicate guaribili in sette giorni. L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza di Rende. Tradotto successivamente in tribunale, il giovane è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.

I carabinieri hanno inoltre segnalato alla Prefettura di Cosenza un 33enne di Rogliano (Cosenza), in qualità di “assuntore di sostanze stupefacenti”. L’uomo è stato trovato in possesso di un involucro in cellophane contenente 0,6 grammi di cocaina sottoposta a sequestro.

Salvatore Bruno