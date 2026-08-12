L’episodio è accaduto questa notte, intorno alle 2,30, in un locale pubblico. La professoressa dell’Umg è intervenuta tempestivamente. A pochi metri il defibrillatore. Il sindaco ha voluto ringraziare pubblicamente il medico

Un uomo colto da improvviso malore in un locale pubblico è stato soccorso da una professoressa che ha praticato le manovre di rianimazione salvandogli così la vita. È quanto accaduto questa notte a Botricello, intorno alle 2,30, all’interno di un bar della cittadina dell’alto ionio catanzarese.

L’uomo è stato colpito da un problema cardiaco, fortunatamente all’interno dell’esercizio era presente una dottoressa, la professoressa Isabella Aquila, direttrice della medicina legale dell’azienda ospedaliera universitaria Dulbecco di Catanzaro.

La professionista ha quindi praticato un massaggio cardiaco, le insufflazioni bocca a bocca e ha poi usato il defibrillatore che le è stato tempestivamente fornito, perché installato a pochi metri dal bar, nei pressi della casa comunale.

«L'intervento, tempestivo e professionale, ha permesso di salvare la vita dell'uomo prima di affidarlo alle cure del 118 dopo averlo stabilizzato» è quanto si legge in una lettera inviata dal sindaco del comune di Botricello, Saverio Simone Puccio, alla professoressa Aquila e al rettore dell’Umg Giovanni Cuda.

«A nome mio e di tutta la comunità di Botricello desidero esprimere il più vivo ringraziamento nei confronti della dottoressa Isabella Aquila – ha aggiunto il primo cittadino che ha voluto ringraziare pubblicamente – per avere dato ampia prova delle sue qualità umane e professionali, offrendo a tutti la testimonianza evidente dell'applicazione del giuramento di Ippocrate prestato da ogni medico».

