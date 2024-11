Prima il fermo per strada poi la perquisizione presso l’abitazione. Per l'uomo sono stati disposti i domiciliari

Cassano luogo di smercio della droga. Dopo l’ultimo arresto nel quartiere Timpone Rosso, ritenuto dagli inquirenti area da attenzionare, i carabinieri della Compagnia di Corigliano Calabro hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio un 54enne cassanese.

I militari della Tenenza di Cassano hanno infatti fermato a Sibari un’utilitaria con a bordo l’uomo che, alla vista della pattuglia, ha assunto un atteggiamento sospetto, soprattutto dopo che i carabinieri ha iniziato la perquisizione personale e veicolare. E, difatti, i militari hanno trovato nella tasca sinistra del giubbotto indossato un involucro, contenente oltre 50 grammi di marijuana.

A questo punto il controllo è proseguito nei pressi dell’abitazione del 54enne dove sono stati trovati un bilancino di precisione funzionante, ulteriori 5 grammi circa di marijuana, 5 grammi circa di sostanza stupefacente del tipo hashish. Sia la droga, sia il restante materiale è stato sottoposto a sequestro. Per l'uomo disposti i domiciliari in attesa di comparire davanti il Tribunale per il giudizio direttissimo.